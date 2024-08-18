За рубежом запретили кормить голубей

23:40, 18 августа 2024, ПАИ

Во Франции, Италии, Испании, а также в Гонконге запретили кормить голубей. Теперь за кормление диких птиц можно получить штраф до 12,8 тысячи долларов и год тюрьмы, пишет «Российская газета».

Кроме того, попытки введения штрафов за кормление диких птиц были и в России. Так, подобная практика исходила от властей Магадана, что позже было признано незаконным. Голуби не только пачкают машины, памятники, но и являются переносчиками 90 болезней, 10 из которых передаются человеку, отметили в Россельхознадзоре.

Больные голуби, а также большие скопления птиц могут быть опасны для человека. Одна-две птицы – это не страшно, но когда появляются места, где люди систематически кормят голубей, то это становится опасным для человека. Близкий контакт с птицей может привести к заражению гриппом. Нужно избегать скоплений птиц. Один из методов – это запрет подкормки, считает старший научный сотрудник научно-информационного центра ИПЭЭ РАН Сергей Волков.

Кроме того, нельзя есть и пить во время кормления диких птиц, не контактировать близко с ними и чистить кондиционер в машине, предупредили в Россельхознадзоре.