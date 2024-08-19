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Общество

25% псковичей уверены, что их дети не играют в компьютерные игры

Дети 39% опрошенных в Пскове родителей увлечены компьютерными играми, сообщает сервис SuperJob. Наиболее популярные из них – Roblox (14% родителей смогли указать название игры) и Minecraft (12%). Далее следуют игра в футбол на компьютере, «Танки», Standoff 2 и всевозможные бродилки и стратегии. Практически каждый четвертый родитель либо не смог вспомнить, в какую конкретно игру играет ребенок, либо ответил, что дети играют в разные игры.

Далее по популярности следуют настольные игры. У 17% родителей дети играют в шахматы, «Монополию», карточные игры, «Лото», «Имаджинариум», Scrabble.

У детей каждого шестого родителя в приоритете спортивные игры и чаще выбор за футболом, баскетболом и настольным теннисом. «Догонялки», «прятки», «салки», катание на велосипедах и другие подвижные уличные игры популярны среди детей каждого девятого родителя. Лепка, «Лего», игра в города и загадки тоже в ходу у детей.

Про ролевые игры вроде «дочки-матери», «в школу», «куклы», «машинки» вспомнили только 3% родителей. 25% родителей уверены в том, что их дети вообще не играют в компьютерные игры, а 10% – в том, что в жизни их детей вообще нет места играм и их сыновья и дочери не тратят время зря, а рисуют, поют, танцуют, читают книги.

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