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Более 60 тысяч пиратских сайтов обнаружили за первое полугодие 2024 года

62 тысячи новых пиратских сайтов с русскоязычным контентом обнаружили за первое полугодие 2024 года, пишет «Коммерсантъ».

Увеличение количества пиратских ресурсов связано с тем, что правообладатели перестали защищать свой контент. С января по июнь 2024 года количество таких доменов составило 60 тысяч, за 2023 год – 80 тысяч.

В отличие от иностранных правообладателей, отечественные провайдеры сразу блокируют доступ к ресурсу, что обеспечивает безопасное размещение контента.

Так, «Поиск» «Яндекса» за прошедший год удалил 88,3 миллиона ссылок. Okko сообщил, что с лета этого года особое внимание будет уделено защите фильма «Сто лет тому вперед», оригинальным художественным и документальным сериалам, а также трансляциям Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги 1.
Активная работа по защите контента онлайн-кинотеатра Wink была в период выхода «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Однако на медиарынке согласны с тем, что при активном росте доменов с пиратским контентом работа по борьбе с антипиратскими ресурсами будет неэффективной, так как большое количество ссылок на них остается доступным в Google.

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