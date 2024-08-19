Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства России по велоспорту

11:58, 19 августа 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области, воспитанники спортшколы «Олимп», стали призёрами первенства России по велосипедному спорту, которое прошло в Уфе. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

В командной гонке среди девушек Олеся Семёнова, Людмила Котельникова и Виталина Матюшина заняли второе место.

Тренирует спортсменок Елена Клочкова.

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