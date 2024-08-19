Новый сайт НКО Псковской области появится до конца года

13:13, 19 августа 2024, ПАИ

Новый информационный ресурс некоммерческих организаций Псковской области появится до конца этого года, сообщил председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев в медиацентре ПАИ на пресс-конференции, посвящённой старту проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области».

«На новом информационном ресурсе НКО мы планируем публиковать не только образовательную программу, но и другие интересные новости. Надеемся, что все проекты, которые будут реализовываться в нашем регионе, будут выкладываться на сайт. Так, люди смогут увидеть, вдохновиться и, возможно, примут решение присоединиться к этим проектам», – отметил Михаил Васильев.

В настоящее время аналогов сайту НКО в Псковской области нет. «В какой-то период пытались подойти к созданию такого ресурса, но возникали технические и финансовые сложности. Сейчас мы заложили в бюджет нашего проекта новый информационный ресурс. Надеемся, что до конца года сможем осуществить задуманное», – уточнил спикер.

Сайт разрабатывают при поддержке Фонда президентских грантов.