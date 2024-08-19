Пожарные ликвидируют возгорание в деревне Звоны Опочецкого района

15:07, 19 августа 2024, ПАИ

Строения горят на улице Лесной в деревне Звоны Опочецкого района, Прибывшие на место пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На месте также работает бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.