Пожарные ликвидируют возгорание в деревне Звоны Опочецкого района
Строения горят на улице Лесной в деревне Звоны Опочецкого района, Прибывшие на место пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте также работает бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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