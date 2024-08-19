Хедлайнером концерта в честь 80-летия Псковской области станет группа «Марсель»

15:35, 19 августа 2024, ПАИ

Хедлайнером концерта на молодёжной площадке в рамках 80-летия Псковской области станет группа «Марсель», сообщили врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев и начальник отдела международных отношений и молодёжных проектов Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

«27 августа день будет полностью посвящён молодёжи. Это будет якорным мероприятием, к которому особенно готовимся. Будет и большой концерт, который завершится выступлением группы «Марсель», – отметил Дмитрий Яковлев.

В свою очередь, Елизавета Зайцева добавила, что выступление хедлайнера площадки начнётся в 21:00.

Отметим, что выставка «Россия начинается здесь», посвящённая 80-летию образования Псковской области, развернётся в Финском парке Пскова с 23 августа.

Напомним, группа «Марсель» уже выступала в Пскове в 2011 году.