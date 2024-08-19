Предстоящие молодёжные мероприятия в рамках празднования 80-летия Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:37, 19 августа 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая молодёжным мероприятиям в рамках празднования 80-летия Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 19 августа.

Как отпразднуют 80-летие Псковской области на молодёжной площадке на выставке «Россия начинается здесь», как в Пскове будет отмечаться День флага России, как пройдут другие ближайшие мероприятия молодёжи, рассказывают врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, директор АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва и начальник отдела международных отношений и молодёжных проектов Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева.

Напомним, что выставка «Россия начинается здесь» развернётся в Финском парке Пскова с 23 августа.