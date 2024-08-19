300 часов обязательных работ получил житель Пскова за покупку наркотиков
300 часов обязательных работ получил житель Пскова за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщили ПАИ в псковской транспортной прокуратуре.
Пскович заказал и оплатил 0,37 грамма наркотиков с помощью одного из мессенджеров. Сверток с заказом он забрал в лесу в 647 метрах от деревни Опочицы Псковского района. При переходе через железнодорожные пути в районе железнодорожного перегона «Полковая-Моглино» мужчину задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.
Суд признал псковича виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.
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