300 часов обязательных работ получил житель Пскова за покупку наркотиков

17:08, 19 августа 2024, ПАИ

300 часов обязательных работ получил житель Пскова за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщили ПАИ в псковской транспортной прокуратуре.

Пскович заказал и оплатил 0,37 грамма наркотиков с помощью одного из мессенджеров. Сверток с заказом он забрал в лесу в 647 метрах от деревни Опочицы Псковского района. При переходе через железнодорожные пути в районе железнодорожного перегона «Полковая-Моглино» мужчину задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Суд признал псковича виновным и с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.