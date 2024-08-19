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Общество

20 лет развития: АО «Псковэнергосбыт» отмечает юбилей

АО «Псковэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Псковской области – отмечает юбилей. Компания образована 20 лет назад, 18 августа 2004 года.

Фото здесь и далее предоставили в АО «Псковэнергосбыт»

Сегодня АО «Псковэнергосбыт» обслуживает 475 тысяч бытовых потребителей и более восьми тысяч потребителей – юридических лиц, включая крупнейшие предприятия Псковской области.

В течение нескольких лет компания активно развивает и совершенствует дистанционные сервисы, благодаря которым коммуникация с клиентами становится удобной, лёгкой и качественной. На данный момент каждый шестой житель Псковской области уже использует онлайн-сервисы АО «Псковэнергосбыт», а свыше девяти тысяч клиентов сделали выбор в пользу электронных счетов, отказавшись от бумажных.

Для клиентов, которые предпочитают личное общение, открыты 24 центра обслуживания в населённых пунктах Псковской области. Сотрудники центров оказывают квалифицированную помощь и консультации по энергосбытовым вопросам.

«Главным ориентиром в работе поставщика электроэнергии был и остаётся потребитель, будь то небольшое домохозяйство или промышленный объект. Выполняя функции поставщика электроэнергии, мы обеспечиваем надёжность энергоснабжения, а также развиваем клиентское обслуживание, чтобы учесть потребности каждого. Я выражаю признательность нашим клиентам и партнёрам за доверие и плодотворную работу. Отдельно хочу подчеркнуть, что достигнутые АО «Псковэнергосбыт» успехи – результат ежедневной работы наших сотрудников, многие из которых работают в компании с момента её основания», – отметил генеральный директор АО «Псковэнергосбыт» Леонид Сеньков.

АО «Псковэнергосбыт» с 2024 года входит в состав группы ПАО «Интер РАО».

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