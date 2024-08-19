В Невельском муниципальном округе инвалида обеспечат жильём после вмешательства прокуратуры

23:37, 19 августа 2024, ПАИ

В Невельском муниципальном округе инвалида обеспечат жильём по требованию прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Местный житель обратился в районную прокуратуру. Он, являясь инвалидом, состоит на учёте нуждающихся в жилых помещениях с 2017 года. Жильё до сих пор не получил.

По требованию прокурора через администрацию инвалиду будет предоставлено жильё. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Исполнение решения суда находится на контроле в Невельской межрайонной прокуратуре.