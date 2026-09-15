Патриарх Кирилл назвал главную цель посещения храма

23:53, 15 сентября 2026, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал приобщение к вере главной целью посещения храма. Об этом он заявил, выступая в Московской городской Думе, пишет РИА Новости.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, вера делает человека сильным в духовном, нравственном, культурном и интеллектуальном отношении.

«Если бы человек не становился сильным, если бы он духовно не рос, зачем тогда храм? Зачем в церковь ходить? Поэтому цель заключается в том, чтобы приобщение к вере сделало человека сильным во всех отношениях – в духовном, в нравственном, в культурном и даже в интеллектуальном», – сказал патриарх.

Он отметил, что происходящие сегодня в церковной и общественной жизни России процессы (возведение храмов и монастырей, просветительская работа, направленная на приобщение человека к Богу) не имеют аналогов в Европе. По его словам, эти процессы напрямую связаны со становлением целостной и духовно сильной личности.

Патриарх также напомнил, что история церкви неотделима от истории философской мысли и государственного строительства – сначала Византийской и Римской империй, а позднее и России.

Напомним, что в апреле в медиацентре ПАИ протоиерей Артемий Лутченко объяснил, можно ли ходить на кладбище в Пасху. Подробнее об этом читайте по ссылке.