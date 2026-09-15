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Общество

Александр Козловский и Наталья Мельникова встретились с трудовыми коллективами

В Пскове прошли рабочие встречи депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского и сенатора от Псковской области Натальи Мельниковой с трудовыми коллективами.

Фото здесь и далее из канала Александра Козловского в MAX

Одной из ключевых тем стала ситуация с туристическим налогом. Как отметил Александр Козловский, сегодня житель Псковской области, приезжая на отдых в другой муниципалитет своего региона, где действует такой налог, фактически оказывается в тех же условиях, что и турист из другой области.

«Коллеги предложили рассмотреть возможность предоставления жителям региона соответствующей льготы при путешествиях внутри Псковской области. Тема важная. Договорились подробнее изучить действующее законодательство и практику других регионов, чтобы понять, каким образом такой механизм можно было бы реализовать у нас», – рассказал Александр Козловский в своём канале в MAX.

Ещё одна социально значимая инициатива касается педагогов. На встрече прозвучало предложение учитывать 25‑летний специальный педагогический стаж при присвоении звания «Ветеран труда Псковской области».

«Для людей, которые десятилетиями работают с детьми и остаются в профессии, это действительно значимая тема, которую также необходимо внимательно проработать», – подчеркнул депутат.

Во второй части рабочего дня Александр Козловский вместе с сенатором Натальей Мельниковой провёл встречу с коллективом Арбитражного суда Псковской области. В диалоге участвовали председатель суда Любовь Алексеева, судьи и сотрудники аппарата. Обсуждались вопросы работы судебной системы и меры социальной поддержки работников.

В частности, было выдвинуто предложение о создании собственной санаторно‑курортной инфраструктуры для судебной системы.

«Все прозвучавшие инициативы зафиксировали. Для каждой важно сначала детально разобраться в действующих механизмах и возможностях, а затем уже выходить на конкретные решения», – подытожил Александр Козловский.

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