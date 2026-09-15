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Общество

Наталья Фёдорова: Не меняю полезных и здоровьесберегающих привычек

Глава Псковского округа Наталья Фёдорова призвала псковичей привиться от гриппа. Фотографию своего посещения прививочного кабинета она опубликовала в соцсетях.

Фото из канала Натальи Фёдоровой в MAX

«Не меняю полезных и здоровьесберегающих привычек, к которым относится и прививка от гриппа. Чем раньше её делаешь, тем быстрее формируется иммунитет. Осень в этом году ранняя, погода сырая и прохладная, коллеги, друзья и домочадцы уже чувствуют на себе простудные заболевания. А значит, самое время прививаться! Проверено на себе: заболевания протекают гораздо легче», – написала Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

По данным регионального министерства здравоохранения, в регион поступило несколько видов вакцин: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».

Напомним, с 14 сентября вакцинация против гриппа началась в Пскове, Великих Луках, Великолукском районе и Острове, во всех остальных муниципалитетах стартовала со вторника, 15 сентября.

Жителям Псковского округа можно вакцинироваться в поликлинике Псковской межрайонной больницы, в ФАПах и амбулаториях по месту проживания. Процедура проводится специалистами бесплатно по полису ОМС.

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