Наталья Фёдорова: Не меняю полезных и здоровьесберегающих привычек

23:55, 15 сентября 2026, ПАИ

Глава Псковского округа Наталья Фёдорова призвала псковичей привиться от гриппа. Фотографию своего посещения прививочного кабинета она опубликовала в соцсетях.

«Не меняю полезных и здоровьесберегающих привычек, к которым относится и прививка от гриппа. Чем раньше её делаешь, тем быстрее формируется иммунитет. Осень в этом году ранняя, погода сырая и прохладная, коллеги, друзья и домочадцы уже чувствуют на себе простудные заболевания. А значит, самое время прививаться! Проверено на себе: заболевания протекают гораздо легче», – написала Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

По данным регионального министерства здравоохранения, в регион поступило несколько видов вакцин: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».

Напомним, с 14 сентября вакцинация против гриппа началась в Пскове, Великих Луках, Великолукском районе и Острове, во всех остальных муниципалитетах стартовала со вторника, 15 сентября.

Жителям Псковского округа можно вакцинироваться в поликлинике Псковской межрайонной больницы, в ФАПах и амбулаториях по месту проживания. Процедура проводится специалистами бесплатно по полису ОМС.