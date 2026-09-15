Концепцию комплексной реабилитации участников спецоперации обсудили в Псковской области

21:58, 15 сентября 2026, ПАИ

В правительстве Псковской области состоялось обсуждение концепции комплексной реабилитации участников специальной военной операции. К диалогу были привлечены эксперты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Ключевым элементом сотрудничества стало ранее подписание соглашения с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. Документ предусматривает внедрение перспективных научных и технологических разработок и обмен практиками между регионом и федеральным ведомством.

В ходе двухдневной работы специалисты федерального центра детально изучили возможности действующих в регионе учреждений. По итогам осмотра прозвучала экспертная оценка: многие направления реабилитации в Псковской области высоко развиты и успешно функционируют.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рекомендовал предметно изучить опыт Центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА – это позволит применить комплексный подход при создании профильного учреждения в регионе. Вместе с коллегами стороны наметили алгоритм совместных действий: предстоит проработать макет центра, сформировать дорожную карту и организовать подготовку кадров.

Особый потенциал отметила и. о. генерального директора Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА Ирина Ларионова. По её словам, на базе региона можно сформировать полноценный реабилитационный кластер. В его структуру предлагается включить ещё одно значимое направление – медицину здорового долголетия.

«Наша важнейшая задача – создать для участников СВО непрерывную систему сопровождения, которая позволит им быстро вернуться к активной жизни через медицинскую и психологическую помощь, адаптивный спорт, профориентацию и вовлечение в общественную деятельность», – отметил глава региона.

Ранее о потребности региона в центре адаптивной физической культуры и спорта Михаил Ведерников доложил президенту Владимиру Путину, и тот поддержал инициативу.