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Общество

Снайпингу обучают ребят в центре «Воин» в Пскове

В филиале центра «Воин» в Пскове начались занятия по одному из новых направлений – снайпингу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Фото: центр «Воин»

На первых занятиях курсанты углублённо изучают основы снайпинга, особенности работы с оборудованием, правила безопасности и другие важные элементы подготовки.

«Только после освоения теоретической базы – практика и отработка навыков на позиции. Знания, точность, дисциплина, опыт – именно из этих составляющих складывается подготовка курсанта «Воин», – отметили в центре.

Ранее сообщалось, что 19 сентября филиал центра «Воин» в Псковской области проведёт открытый мастер-класс, приуроченный ко Дню оружейника.

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