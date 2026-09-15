Снайпингу обучают ребят в центре «Воин» в Пскове

23:44, 15 сентября 2026, ПАИ

В филиале центра «Воин» в Пскове начались занятия по одному из новых направлений – снайпингу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

На первых занятиях курсанты углублённо изучают основы снайпинга, особенности работы с оборудованием, правила безопасности и другие важные элементы подготовки.

«Только после освоения теоретической базы – практика и отработка навыков на позиции. Знания, точность, дисциплина, опыт – именно из этих составляющих складывается подготовка курсанта «Воин», – отметили в центре.

Ранее сообщалось, что 19 сентября филиал центра «Воин» в Псковской области проведёт открытый мастер-класс, приуроченный ко Дню оружейника.