В Великолукском округе готовится к открытию эндокринологический центр

23:22, 15 сентября 2026, ПАИ

На базе поликлиники № 3 в Золотково готовится к открытию эндокринологический центр – новая структура, призванная снизить риск осложнений у пациентов с сахарным диабетом. Какие задачи стоят перед центром, рассказал главный врач ПОКБ Евгений Панферов в эфире программы «Лики Лук» на канале «Первый Псковский».

Центр будет включать кабинет диабетической стопы, школу сахарного диабета, кабинет приёма врача-эндокринолога, а также большой диагностический и манипуляционный кабинет офтальмолога.

«На наш взгляд, этот центр должен работать в связке с отделением сосудистой хирургии. Часто пациенты с сахарным диабетом нуждаются в лечении сопутствующих проблем с сосудами», – отметил главврач.

Для этого в филиале формируется мультидисциплинарная команда: привлечён опытный сосудистый хирург, который будет работать совместно с рентген-хирургами. Такой подход, по словам Евгения Панферова, позволит снизить количество ампутаций и уровень инвалидизации пациентов.

Ранее сообщалось, что новое оборудование поступит в гинекологическое отделение Великолукского филиала ПОКБ.