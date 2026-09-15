Наталья Мельникова и Александр Козловский встретились с активом Союза пенсионеров

22:53, 15 сентября 2026, ПАИ

В Пскове состоялась встреча сенатора от Псковской области Натальи Мельниковой и депутата Государственной Думы Александра Козловского с активом Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России. Разговор прошёл в неформальной обстановке. Участники встречи обсудили текущую работу союза, достигнутые результаты и планы на будущее. Об этом сообщил Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Ключевым направлением деятельности организации остаётся спорт: в арсенале отделения ГТО, плавание, настольный теннис, шахматы, лёгкая атлетика, туризм и даже компьютерные соревнования.

Ярким подтверждением эффективности этой работы стало выступление сборной Псковской области на XI Спартакиаде пенсионеров России в Пензе: Наталья Полякова заняла первое место в шахматах, Людмила Силина завоевала золото в дартсе, а Иван Фомичёв стал бронзовым призёром в выполнении нормативов ГТО среди участников старше 70 лет.

Сами активисты подчёркивают: спорт и участие в соревнованиях дают многим шанс реализовать то, чем до этого не удавалось заняться.

«Для многих спорт и соревнования становятся возможностью попробовать то, на что раньше из‑за постоянной занятости просто не хватало времени, – рассказали участники встречи. – Кто‑то начинает серьёзно заниматься спортом, кто‑то открывает для себя шахматы, туризм, новые увлечения и ставит перед собой цели, о которых когда‑то только мечтал».

Важной темой разговора стал вопрос доступа к спортивной инфраструктуре. Активисты обозначили потребность в расширении возможностей для бесплатных занятий в спортивных залах и полноценной подготовки к соревнованиям.

«Учитывая уровень, на котором команда представляет Псковскую область, запрос вполне понятный. Будем смотреть, какие здесь есть возможности для поддержки», – отметил Александр Козловский.

Помимо спорта, союз активно развивает волонтёрское направление и собственные проекты, вовлекая в них всё больше жителей региона.

Александр Козловский особо отметил работу руководства городского отделения организации: «Отдельные слова благодарности хочу сказать Светлане Андреевне Мельничук, которая возглавляет городское отделение Союза пенсионеров, и всей команде. За каждым проектом, соревнованием и мероприятием стоит большая организационная работа, энергия и желание объединять людей».

Он также подчеркнул, что сотрудничество с учреждением носит системный характер: «С Союзом пенсионеров мы встречаемся не впервые, и каждый раз замечаю: у них постоянно появляются новые идеи и направления. Они действительно не стоят на месте».

В ближайших планах отделения празднование 20‑летия организации в октябре, проведение форума, посвящённого активному долголетию, участие в чемпионате по финансовой грамотности, а также запуск с 1 ноября нового проекта при поддержке министерства социальной защиты Псковской области и партнёров.

Ранее сообщалось, что с трудовыми коллективами в Пскове встретились Наталья Мельникова и Александр Козловский.