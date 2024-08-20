Мотоциклист погиб в ДТП в Бежаницах
В Бежаницах на улице Смольной за железнодорожным вокзалом произошло столкновение автомобиля «Нива» и мотоциклиста. В результате мотоциклист погиб на месте, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и Росгвардии, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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