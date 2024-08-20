Мотоциклист погиб в ДТП в Бежаницах

09:02, 20 августа 2024, ПАИ

В Бежаницах на улице Смольной за железнодорожным вокзалом произошло столкновение автомобиля «Нива» и мотоциклиста. В результате мотоциклист погиб на месте, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ и Росгвардии, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.