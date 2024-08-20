Должница по алиментам из Великих Лук отправится на обязательные работы
Жительницу Великих Лук осудили за неуплату алиментов, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что с 1 августа 2023 года до 29 февраля 2024-го великолучанка без уважительных причин не платила алименты на своих троих детей. Общая сумма задолженности составила более 700 тысяч рублей.
В суде женщина полностью признала свою вину.
Великолукский городской суд признал великолучанку виновной в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием ежемесячно из зарплаты 5% в доход государства.
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