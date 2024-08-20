Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

11:16, 20 августа 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

19 августа в 11:16 на улице Медицинской в Опочке произошло возгорание хозяйственной постройки. Предположительная причина произошедшего – короткое замыкание проводки. Пожарным удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 13:29 в деревне Звоны Опочецкого муниципального округа сгорел жилой дом. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в хозяйственной постройке. Пожарные спасли баню.