Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
19 августа в 11:16 на улице Медицинской в Опочке произошло возгорание хозяйственной постройки. Предположительная причина произошедшего – короткое замыкание проводки. Пожарным удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.
В 13:29 в деревне Звоны Опочецкого муниципального округа сгорел жилой дом. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в хозяйственной постройке. Пожарные спасли баню.
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