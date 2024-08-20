Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

19 августа в 11:16 на улице Медицинской в Опочке произошло возгорание хозяйственной постройки. Предположительная причина произошедшего – короткое замыкание проводки. Пожарным удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

В 13:29 в деревне Звоны Опочецкого муниципального округа сгорел жилой дом. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в хозяйственной постройке. Пожарные спасли баню.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 августа 2024

Латвиец пытался провезти через Псковскую область звуковое оборудование за 2 млн рублей
20 августа 2024

Мотоциклист погиб в ДТП в Бежаницах
19 августа 2024

Пьяный водитель вылетел в кювет в Печорском муниципальном округе
19 августа 2024

Три человека пострадали при съезде автомобиля в кювет в Псковской области
19 августа 2024

Мужчина и ребёнок погибли в лобовом столкновении автомобилей в Плюсском районе
19 августа 2024

Пожарные ликвидируют возгорание в деревне Звоны Опочецкого района
19 августа 2024

Пожарные ликвидируют возгорание на улице Медицинской в Опочке
19 августа 2024

Более 60 тысяч пиратских сайтов обнаружили за первое полугодие 2024 года

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...