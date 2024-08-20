Органно-вокальный концерт «Нино Рота. От небесного к земному» пройдёт в Пскове 25 августа

10:56, 20 августа 2024, ПАИ

25 августа в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове начнётся концерт органно-вокальной музыки из цикла «Нино Рота. От небесного к земному», сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступят органист Фёдор Морозов (орган) и солистка Москонцерта Татьяна Сучкова-Гавриилова.

В программе – оригинальные сочинения для голоса и органа и переложения произведений для различных составов из коллекции музыки знаменитого итальянского композитора Нино Роты, много писавшего для кинематографа. В программу вошла и музыка для кинофильмов «8 ½», «Ромео и Джульетта», «Крёстный отец», «Амаркорд» и «Сладкая жизнь» в переложении для голоса и органа. В числе духовных произведений Нино Роты в концерте прозвучат как исполняемая прежде Salve Regina, так и премьера Ave Maria.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут (без антракта).

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится на улице Плехановский Посад, 64.