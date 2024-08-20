Великолучане теперь могут заключить брак в одном из ресторанов города

12:03, 20 августа 2024, ПАИ

Выездная регистрация брака теперь доступна великолучанам в ресторане «Ловать», сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.

Для проведения церемонии на новой площадке молодожёнам достаточно озвучить своё желание при подаче заявления в ЗАГС. Государственная пошлина, включая выдачу свидетельства, составит 350 рублей. Однако стоимость дополнительных услуг устанавливает учреждение, которое выбрано для выездной регистрации.

Напомним, что подать заявление можно через портал «Госуслуги».