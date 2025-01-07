Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством

13:29, 07 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Поздравлением глава региона поделился в своём телеграм-канале.

«От всей души поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Сегодня мы молимся за родных и близких, желаем им здоровья, счастья, мира и благополучия. Мы молимся и за тех, кто выступил на защиту нашего общего дома – нашей любимой Родины», – отметил Михаил Ведерников.

Также глава региона пожелал всем Божией помощи во всех делах и начинаниях.

Ранее псковичей с Рождеством поздравил глава города Борис Елкин, а команда регионального ресурсного центра вместе с «Волонтёрами Победы» и Женским движением Псковской области в честь праздника передали подарки военнослужащим, проходящим реабилитацию в госпитале Пскова.