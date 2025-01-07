Кто сейчас лидирует в номинации «Инициатива» премии «Народное признание»

15:17, 07 января 2025, ПАИ

Фавориты установились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Публикуем список тех, кто на данный момент занимает лидирующие позиции в номинации «Инициатива».

Первое место с десятью процентами голосов занимает великолукский поисковый отряд «След», за который своё голос отдали более 1000 человек. «След» – волонтёрская группа, которая принимает участие в поиске потерявшихся и пропавших людей в Великолукском и в близлежащих районах. В сотрудничестве с сотрудниками следственного комитета, волонтеры ежедневно выезжали на поиски, исследуя самые удаленные и труднодоступные места: поля, болота, заросли, озера и лесополосы.

На втором месте – восстановление часовни на Духовой горе. Благодаря инициативе и усилиям отца Иоанна и отца Геннадия, стараниям и помощи прихожан опочецких храмов, предпринимателей и просто неравнодушных жителей часовня на Духовой горе отстроена заново. За эту инициативу свой голос отдали 539 человек.

Замыкает лидирующую тройку житель Дедовичского района Псковской области Пётр Николаев, который совершил 30 поездок в Белгородскую область для доставки гуманитарной помощи. Он является инициатором и руководителем общественного штаба «ZVезда. Дедовичи». За Николаева проголосовали 508 человек.

По четыре процента голосов имеют сразу четыре номинанта: благотворительная группа «Добрые руки Великие Луки» (390), народная мастерская «Шьём для наших. Остров» (392), книга бежаницких школьников о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне (480) и ТОС «Старый дворик» из Переслегино» (464).

Отметим, что итоги голосования могут поменяться. У номинантов есть ещё время, чтобы набрать достаточное количество голосов и выйти в следующий тур.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.