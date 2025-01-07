Акция «Дед Мороз специального назначения» завершается в Псковской области

12:09, 07 января 2025, ПАИ

Акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» завершается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Псковской области.

Росгвардейцы во время январских праздников поздравили родственников коллег, погибших при исполнении служебного долга, воспитанников соцучреждений, а также семьи сослуживцев и ветеранов.

По традиции военнослужащие регионального управления Росгвардии посетили Печорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Во время мероприятия они вручили детям подарки и продемонстрировали выучку минно-разыскной собаки по кличке Полли.

Кроме того, росгвардейцы в Пскове поздравили детей, семьи которых состоят во Всероссийском обществе инвалидов. В районах области сотрудники Росгвардии поздравили ветеранов и родственников погибших при исполнении служебного и воинского долга на Северо-Кавказе.