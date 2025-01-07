Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области
Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, с января по октябрь 2024 года в регионе развелось 2 316 пар. Это на 103 развода меньше, чем за сопутствующий период 2023 года.
В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 3 198 новых браков, когда за аналогичный период двумя годами ранее было заключено 3 268 браков.
Напомним, что в 2024 году в Псковском перинатальном центре родилось 3 045 малышей, а в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились два младенца – мальчик и девочка.
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