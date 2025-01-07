Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области

16:31, 07 января 2025, ПАИ

Количество разводов продолжает уменьшаться в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, с января по октябрь 2024 года в регионе развелось 2 316 пар. Это на 103 развода меньше, чем за сопутствующий период 2023 года.

В то же время за рассматриваемый период в Псковской области заключили 3 198 новых браков, когда за аналогичный период двумя годами ранее было заключено 3 268 браков.

Напомним, что в 2024 году в Псковском перинатальном центре родилось 3 045 малышей, а в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились два младенца – мальчик и девочка.