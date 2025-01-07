Борис Елкин поздравил псковичей с Рождеством

11:28, 07 января 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Рождеством Христовым (православные традиционно празднуют его 7 января). Поздравление глава города адресовал жителям Пскова в своём телеграм-канале.

«С Рождеством Христовым, дорогие псковичи! В этот светлый праздник желаю вам мира, тепла и веры в лучшее. Пусть ваши дома будут наполнены любовью, радостью и счастьем, а душа – гармонией и умиротворением», – отметил Борис Елкин.

Напомним, что команда регионального ресурсного центра вместе с «Волонтёрами Победы» и Женским движением Псковской области в честь праздника передали подарки военнослужащим, проходящим реабилитацию в госпитале Пскова.