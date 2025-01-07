Каждый второй псковский одиннадцатиклассник готовится к ЕГЭ на новогодних каникулах

11:45, 07 января 2025, ПАИ

Каждый второй псковский одиннадцатиклассник готовится к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) на январских каникулах. Об этом ПАИ сообщили в сервисе SuperJob.

По опросам, 43 % родителей уверены, что их ребёнок будет заниматься подготовкой к ЕГЭ на новогодних праздниках самостоятельно, а 14 % будут заставлять одиннадцатиклассников готовиться к экзамену. Только треть родителей выпускников полагают, что во время зимних каникул лучше отдохнуть.

Отметим, что 37 % учителей проверяют работы учащихся, а также работают над планированием и подготовкой к урокам во время новогодних праздников. 30 % выделяют время на педагогические курсы, а 28 % подрабатывают репетиторами. 17 % занимаются с отстающими. Также у каждого шестого педагога запланированы внеурочные активности для класса.