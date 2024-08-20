Псковский рыболов победил на чемпионате России

11:57, 20 августа 2024, ПАИ

Пскович Илья Михайлов стал победителем чемпионата России по ловле рыбы донной удочкой. Состязания прошли в Дубне Московской области с 16 по 18 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

За награды соревнования боролись 180 рыболовов из 20 регионов России. Илья Михайлов стал победителем чемпионата в личном зачёте.

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