Пскович попался на краже продуктов из магазина

11:44, 20 августа 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали подозреваемого в краже продуктов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

19 августа около 11:00 из магазина на улице Труда в Пскове в отдел вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 30-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел продукты, не заплатив за них.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.