15 тысяч рублей заплатит пскович за покупку наркотиков

12:43, 20 августа 2024, ПАИ

15 тысяч рублей заплатит пскович за покупку наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). В июне пскович незаконно приобрел и хранил для личного употребления производное метилэфедрона (0,47 грамма). Наркотик он достал из тайника-закладки в лесополосе на территории Пскова. Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожных путях в районе железнодорожного перегона Псков-2 – Полковая.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 15 тысяч рублей.