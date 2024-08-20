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Экономика

65% псковичей против зарплаты в цифровых рублях

65% жителей Пскова не хотят получать зарплату в цифровых рублях, следует из данных опроса Superjob.

11% псковичей хотели бы получать зарплату в цифровых рублях. 7% хотели бы получать всю сумму, 4% – только часть. Мужчины лояльнее относятся к зарплате в цифровых рублях, чем женщины (14% против 8% среди женщин).

Горожане до 34 лет за зарплату в цифровых рублях чаще тех, кто старше. 24% затруднились с ответом.

Цифровой рубль — это третья форма рубля. Сейчас в России есть наличная (банкноты и монеты в наших кошельках) и безналичная (деньги на счетах в банках) форма национальной валюты, а в дополнение к ним появилась еще и третья форма — цифровая.

Цифровые рубли будут храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций. Счета цифрового рубля, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.

Ранее сообщалось, что 33% псковичей уверены, что ТК РФ защищает права работодателя и работника в равной степени.

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