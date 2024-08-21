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Происшествия

Взрывчатку изъяли у жителя Себежского района

Взрывчатое вещество изъяли у жителя Себежского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Так, во время осмотра надворных построек, принадлежащих одному из жителей Себежского района, а также прилегающей к дому территории правоохранители изъяли взрывчатое вещество. Как установила экспертиза, оно пригодно для производства подрывных работ.

По оперативным материалам УФСБ России по Псковской области МО МВД России «Себежский» возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Все причастные к совершению преступления устанавливаются.

Расследование уголовного дела продолжается.

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