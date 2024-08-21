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Происшествия

Желая заработать на криптовалюте, великолучанка перевела мошенникам больше 2,5 млн рублей

Псковичка и великолучанка хотели заработать в интернете, но вместо дохода лишились денег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

42-летней псковичке неизвестный собеседник предложил заработать на инвестициях. Женщина поверила и перевела деньги через банковское приложение на счет собеседника. В результате псковичка отдала почти 220 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

56-летняя великолучанка обратилась в ОМВД России по городу Великие Луки и сообщила, что неизвестный связался с ней по видеосвязи через мессенджер и представился менеджером по инвестициям в криптовалюту. Собеседник предложил женщине создать свой инвестиционный портфель и начать зарабатывать на криптовалюте. Потерпевшая откликнулась на предложение и несколько раз перевела личные и кредитные средства неизвестным получателям. Общая сумма похищенного – 2 620 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Устанавливаются все детали произошедшего. Расследование продолжается.

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