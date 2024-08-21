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Общество

Профсоюз поддержал интенсив для псковских педагогов

Очный интенсив для педагогов в формате повышения квалификации по работе в проекте «Психолого-педагогический класс» прошёл в Пскове при поддержке Совета молодых педагогических работников при Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как отметили в организации, в течение двух дней сотрудники ПОИПКРО делились опытом ведения занятий по блокам «Основы педагогики» и «Основы психологии», а также проводили практические мастер-классы по созданию профильных занятий в классах психолого-педагогической направленности.

«Процесс становления педагога непростой, и такие обучающие интенсивы уже стали хорошей традицией», – отметила председатель Псковской областной организации работников образования и науки РФ Наталья Горбачёва, подчеркнув, что институт повышения квалификации работников образования не первый год проводит обучение по этому направлению.

Также Наталья Горбачёва проинформировала, что в профсоюзе образования в этом году проходит олимпиада «Педагог – это призвание», в рамках которой будет проведён конкурс программ по направлению «Психолого-педагогические классы».

В свою очередь председатель Совета молодых педагогических работников при Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Нестерович от лица молодых педагогов выразила готовность принимать участие в реализации образовательных программ в психолого-педагогических классах и выступить наставниками для обучающихся.

По итогам участникам интенсива выдано удостоверение о повышении квалификации «Организационно-педагогическое обеспечение деятельности в сфере сопровождения профильных психолого-педагогических классов в образовательных организациях Псковской области».

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