Псковская «Стрела» примет участие в финале «Кожаного мяча»
Воспитанники спортшколы по футболу «Стрела» примут участие в финале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», которые пройдут в Волжском Волгоградской области с 23 по 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе по футболу «Стрела».
Всего в соревнованиях примут участие 16 команд.
Сначала пройдёт групповой этап, на котором «Стрела» сыграет со спортшколой № 7 с Алтая, тольяттинской «Никой» и спортшколой «Спартак-КТ» из Крыма.
Дальнейший розыгрыш наград пройдёт по системе плей-офф, куда пройдут две лучшие команды из каждой группы.
Тренирует псковскую команду Илья Орлов.
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