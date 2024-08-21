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Заражённую партию хризантем из Колумбии выявили в Псковской области

Заражённую партию хризантем из Колумбии выявили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

410 штук хризантем, выращенных в Колумбии, везли в Москву из Литвы на автомобиле. Во время карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Псковской области специалисты Россельхознадзора установили, что у хризантем есть признаки заболевания. В лаборатории подтвердили, что цветы заражены возбудителем белой ржавчины хризантем. Теперь эти 410 хризантем уничтожат.

Это уже 24 случай выявления этого заболевания при ввозе импортной продукции через Псковскую область, уточнили в пресс-службе.

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