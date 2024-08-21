Команда из Великих Лук проходит в третий круг Кубка России по футболу

20:39, 21 августа 2024, ПАИ

«Луки-Энергия» проходит в третий круг Кубка России по футболу. Великолучане дома обыгрывают «Калугу» со счётом 2:1, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

​

В первом тайме счёт открыл игрок гостей Даниил Агуреев. В начале второй половины счёт сравнял Александр Лукин. Вперёд «Луки-Энергию» вывел точный удар Даниила Сподарца с пенальти уже в компенсированное время.

Следующий матч в Кубке России великолучане проведут против команды «Рязань», которая на этой стадии обыграла «Динамо-Брянск» со счётом 4:0.