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Общество

Великолукский тракторист помог электрикам с застрявшей техникой

Великолукский тракторист помог бригаде электромонтёров, застрявшей на размытой дороге в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Возвращаясь поздним вечером с дежурства, великолукская бригада электромонтёров застряла на размытой от ливней дороге.

«Уже темновато, зацепиться не за что, помочь некому. Рядом ничего нет, никого нет, летучие мыши летают. Уже нет надежды и сил», – рассказал главный инженер Великолукского РЭС Виктор Вегнер.

Сначала бригада пыталась своими силами откопать застрявший автомобиль, но безуспешно. На помощь пришёл тракторист из деревни Петрово. Благодаря ему удалось вытащить автомобиль.

Электроснабжение деревень Петрово, Смычок, Марьино, Власково, Карцево и Горушко находится под контролем, сообщил главный инженер.

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