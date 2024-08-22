Евгений Васильев: Недосмотр родителей является главной причиной детского травматизма на игровых площадках

13:51, 22 августа 2024, ПАИ

Главные причины детского травматизма на игровых площадках назвал в беседе с корреспондентом ПАИ исполняющий обязанности главврача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

«Травматизм на элементах детской площадки происходит только при недосмотре родителей. То есть мама отвлекается, сидит в мобильном телефоне, ребёнок маленький предоставлен сам себе. Итог – получает травму», – отметил Евгений Васильев.

При этом обращаются с травмами, полученными на детских площадках, не чаще, чем при ДТП и других видах травматизма, отметил специалист. «Детские площадки у нас почти в каждом дворе, не бывает такого, чтобы с каждого двора приезжало по человеку или каждый день приезжал кто-то с травмами с площадки», – пояснил он.

Кроме того, серьёзной причиной детского травматизма являются и электросамокаты. «За время моего дежурства один–два человека поступали стабильно с электросамокатов, в большинстве своём дети поступают, в том числе, когда они ездят группой по два–три человека на одном самокате. Переломы там серьёзные, переломы рук и ног. Но от общего количества обращений такие травмы составляют примерно 1-2%», – рассказал Евгений Васильев.