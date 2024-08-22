Михаил Ведерников вручил российские паспорта юным псковичам

12:58, 22 августа 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил десяти 14-летним псковичам их первые паспорта гражданина Российской Федерации сегодня, 22 августа. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага России, передаёт корреспондент ПАИ.

«Поздравляю всех с Днём флага России. Вручение паспортов в этот день стало хорошей, доброй традицией. Уверен, что благодаря этому сегодняшнее событие для всех вас приобретёт отдельный смысл и отдельную ценность», – подчеркнул глава региона.

Он также рассказал ребятам историю появления триколора и как с этой историей связан выдающийся военачальник, дипломат, уроженец Псковской области Афанасий Ордин-Нащокин.

«Наш флаг является символом единства, сплочённости всех жителей России и всех народов нашей страны, каждого российского региона. Псковская земля тоже внесла вклад в формирование российской государственности, прежде всего как оплот православия, в защиту рубежей Отечества», – сказал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, отмечая День российского флага, мы должны знать и с гордостью вспоминать героические события прошлого.

«Дорогие ребята, вера, Отечество, семья - это то, за что веками боролись наши предки. То, что мы защищаем здесь, то, за что сражаются сейчас наши ребята на передовой. Вы являетесь наследниками этой великой истории, в каждом из вас течёт кровь защитника. Призываю всегда об этом помнить и гордиться тем, что вы являетесь частью этой великой культуры и частью огромной, сильной и самой лучшей, великой страны. Желаю вам успехов, пусть все ваши планы сбудутся, всего вам самого доброго!» – заключил Михаил Ведерников.

Добавим, что торжественная церемония проходит в преддверии празднования 80-летия со дня образования Псковской области.

Вместе с паспортом губернатор вручил 14-летним псковичам Конституцию Российской Федерации.