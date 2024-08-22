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Михаил Ведерников вручил российские паспорта юным псковичам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил десяти 14-летним псковичам их первые паспорта гражданина Российской Федерации сегодня, 22 августа. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага России, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников вручил российские паспорта юным псковичам. Фото здесь и далее: ПАИ

«Поздравляю всех с Днём флага России. Вручение паспортов в этот день стало хорошей, доброй традицией. Уверен, что благодаря этому сегодняшнее событие для всех вас приобретёт отдельный смысл и отдельную ценность», – подчеркнул глава региона.

Он также рассказал ребятам историю появления триколора и как с этой историей связан выдающийся военачальник, дипломат, уроженец Псковской области Афанасий Ордин-Нащокин.

«Наш флаг является символом единства, сплочённости всех жителей России и всех народов нашей страны, каждого российского региона. Псковская земля тоже внесла вклад в формирование российской государственности, прежде всего как оплот православия, в защиту рубежей Отечества», – сказал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, отмечая День российского флага, мы должны знать и с гордостью вспоминать героические события прошлого.

«Дорогие ребята, вера, Отечество, семья - это то, за что веками боролись наши предки. То, что мы защищаем здесь, то, за что сражаются сейчас наши ребята на передовой. Вы являетесь наследниками этой великой истории, в каждом из вас течёт кровь защитника. Призываю всегда об этом помнить и гордиться тем, что вы являетесь частью этой великой культуры и частью огромной, сильной и самой лучшей, великой страны. Желаю вам успехов, пусть все ваши планы сбудутся, всего вам самого доброго!» – заключил Михаил Ведерников.

Добавим, что торжественная церемония проходит в преддверии празднования 80-летия со дня образования Псковской области.

Вместе с паспортом губернатор вручил 14-летним псковичам Конституцию Российской Федерации.

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