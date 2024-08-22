Эксперт – о Спартакиаде пенсионеров Псковской области: Почти в каждой дисциплине у нас есть свои звёздочки

17:36, 22 августа 2024, ПАИ

Самых сильных атлетов Псковской области пенсионного возраста назвала куратор социальных проектов отделения Союза пенсионеров России по Псковской области Людмила Небеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 августа.

«Почти в каждом виде у нас есть свои звёздочки. Валерий Жихарев – шахматист из Великих Лук. Он не только участвует в спартакиадах, но и в любых российских турнирах занимает неплохие места. Вера Тысятова всю свою жизнь посвятила настольному теннису, не сидит на месте, постоянно в движении, очень достойно себя проявляет. В стрельбе у нас есть себежане, которые готовят детишек. У них есть возможность самим потренироваться. Пловцы у нас там тоже неплохие. В том году честь Псковщины защищал Николай Стражин, в этом году почему-то отказался. Мы едем туда за медалями», – сказала Людмила Небеева.

«У нас в лёгкой атлетике есть очень хорошие результаты – это и Василий Амелин, и Николай Стражин», – добавил главный судья соревнований Сергей Кравченко.

Напомним, что Спартакиада пенсионеров Псковской области, посвящённая 80-летию со дня образования региона, пройдёт 28 и 29 августа.