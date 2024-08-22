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Происшествия

Пскович украл экшен-камеру у знакомой, пока она была в магазине

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу экшен-камеры у знакомой, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В июне текущего года пскович пришёл в гости к своей знакомой. В одной из комнат на столе он заметил экшен-камеру. Когда его знакомая с подругой ушли в магазин, мужчина взял камеру, положил в карман своих шорт и покинул квартиру.

Указанная камера принадлежала дочери хозяйки квартиры и была подарком от молодого человека. Её стоимость – 56 тысяч рублей.

Когда владелица камеры обнаружила пропажу, то попыталась связаться с мужчиной, понимая, что только он мог украсть. Однако попытки не увенчались успехом, и она обратилась в полицию.

Спустя некоторое время мужчина сам связался со своей знакомой, однако вначале отрицал кражу камеры, а после предлагал заплатить за неё и просил забрать заявление.

В отделении полиции мужчина вернул похищенную экшен-камеру.

Теперь он обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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