Псковичка купила у жительницы Свердловской области несуществующие угги

17:44, 22 августа 2024, ПАИ

Жительница Свердловской области обманула псковичку при покупке угги, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Местная жительница в одной из групп в соцсетях увидела объявление о продаже угги. Под фотографией обуви она оставила сообщение с просьбой сообщить стоимость. Через некоторое время ей написала девушка и сообщила, что угги вместе с доставкой стоят 4,9 тысячи рублей. Псковичка согласилась оформить заказ, сообщила все необходимые данные, а также перевела деньги на указанную продавцом банковскую карту.

Однако через несколько дней продавец перестал выходить на связь. Тогда псковичка поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

Мошенницей оказалась жительница Свердловской области, которая увидела в одной из групп сообщение псковички о стоимости угги и решила обмануть её.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд для рассмотрения.