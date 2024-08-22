К всероссийскому празднованию Дня российского флага подключились волонтёры со всей Псковской области

19:00, 22 августа 2024, ПАИ

​К всероссийскому празднованию Дня российского флага подключились волонтёры со всей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

«В Псковской области во все времена чтили официальные государственные символы Российской Федерации. А каждый наш волонтер является патриотом», – подчеркнули организаторы.

Во многих уголках региона сегодня вышли на улицу добровольцы, чтобы поздравить прохожих и провести акцию по раздаче лент «Ленточка-триколор».

В Пыталово волонтеры провели познавательную беседу о значении цветов флага с воспитанниками детского сада «Дружба» и сделали с ними поздравительные открытки для жителей города.

В Невельском районе волонтеры вместе с активистами «Движения первых» и юнармейцами приняли участие в торжественном поднятии флага и организовали фотозону.

В Великих Луках волонтеры прослушали историю государства, после чего смогли проверить свои знания в тесте «Моя Родина» и нарисовать рисунки на тему Дня флага РФ.