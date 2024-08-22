Торжественное построение личного состава МЧС в честь Дня Государственного флага России состоялось в Пскове

19:28, 22 августа 2024, ПАИ

Торжественное построение личного состава, посвященное Дню Государственного флага России, состоялось в ГУ МЧС России по Псковской области сегодня, 22 августа. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

С приветственным словом перед специалистами ведомства выступил начальник Главного управления Сергей Лаврухин. Он поздравил присутствующих с праздником и отметил, что День Государственного флага России позволяет ощутить сопричастность каждого к истории и подвигам великой страны, почувствовать себя частью Отечества.

Значимость праздника отметил также заместитель председателя регионального отделения общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны Псковской области Виталий Дюранов. «Государственный флаг – это значимый символ любой страны. Символ, который побуждает верить, побеждать и испытывать гордость за свою страну!» – сказал он.

В рамках торжественного мероприятия было проведено награждение сотрудников и работников медалями МЧС России, благодарственными письмами, а также вручение очередных специальных званий.