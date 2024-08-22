Секцию председателей организаций профсоюза образования провели в Пскове

21:23, 22 августа 2024, ПАИ

Секцию председателей территориальных организаций профсоюза провела Псковская областная организация работников народного образования и науки РФ в рамках августовского педагогического совета. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ходе мероприятия, приуроченного к Году организационно-кадрового единства профсоюза, педагоги обсудили промежуточные итоги отчётов и выборов в организациях профсоюза образования Псковской области.

«С начала 2024 года из 26 территориальных организаций профсоюза образования в 13 уже прошли отчётно-выборные конференции, в шести организациях сменились председатели и пост заняли молодые педагоги», – проинформировала председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва. Также она ознакомила профактив с информационно-аналитическими материалами профсоюзной организации.

Кроме того, члены совета молодых педагогов Мария Окрепилова и Наталья Нестерович рассказали о своей работе и мероприятиях профсоюза образования, в которых участвовала псковская областная организация в 2024 году. В завершение секции участникам показали ролик областной организации «Два капитана».