Традиционные Михайловские Пушкинские чтения завершили свою работу

22:00, 22 августа 2024, ПАИ

Традиционные Михайловские Пушкинские чтения завершили свою работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 22 августа. В нынешнем году они были озаглавлены «Есть имена, как солнце!..» и приурочены к 200-летию приезда поэта в родовое имение под Псковом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Авторами докладов и сообщений на конференции стали 29 специалистов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пскова и Псковской области, Владимира, Челябинска, Великого Новгорода, Орловской, Липецкой, Калужской областей. Это историки, филологи, сотрудники музеев, работники высшей школы, другие, в их числе – одиннадцать кандидатов и пять докторов наук. Выступила на чтениях в «Михайловском» и представительница Индии, на сегодняшний день – аспирантка Государственного института русского языка имени Пушкина в Москве.

Как отметили в музее, в научный оборот на Михайловских Пушкинских чтениях – 2024 были введены новые сведения, и среди прочего – информация о различных музейных акциях и проектах разных лет, вновь обнаруженные архивные материалы о некоторых современниках поэта и литераторах, продолжавших пушкинскую линию. Несколько сообщений так или иначе касались так называемого пушкинского мифа в жизни и искусстве, а также недобросовестной эксплуатации имени поэта для рекламы и самопиара и прочее.

Организаторы Михайловских Пушкинских чтений «Есть имена, как солнце!..» отметили, что статьи и заметки, подготовленные по итогам выступлений, прозвучавших на конференции, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 103 номера.