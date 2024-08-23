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Врач Кашух рассказала, может ли помидор навредить здоровью

О пользе и вреде помидоров рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, пишут «Известия».

Врач Кашух рассказала, может ли помидор навредить здоровью. Фото: ПАИ

«Помидоры – это природный источник ликопина, антиоксиданта, который защищает клетки организма от свободных радикалов (агрессивных обломков молекул). Чтобы получить суточную дозу ликопина, достаточно съесть 200 г помидоров или выпить полстакана томатного сока», – отметила специалист.

При этом этот антиоксидант сохраняется в помидорах при термической обработке, оставляя запеченные или приготовленные на гриле помидоры такими же полезными, как и свежие.

Кроме того, помидоры содержат соланин, который считается токсичным. Однако в небольших количествах организму он не навредит. Здоровые люди могут употреблять помидоры без каких-либо ограничений, сказала Екатерина Кашух.

Однако людям, страдающим от хронических заболеваний ЖКТ – панкреатита, язвенной болезни желудка, нужно есть помидоры с осторожностью, добавила врач. Это связано с тем, что они содержат щавелевую кислоту, раздражающую слизистую оболочку внутренних органов. Это, в свою очередь, вызывает изжогу и боль в животе. Кроме того, злоупотреблять помидорами не стоит и людям с подагрой. Ежедневное употребление этого овоща может вызвать обострение болезни.

«В целом помидоры полезны в любом виде. В свежих больше витамина С. В консервированных много ликопина. Вяленые помидоры – природный источник клетчатки», – заключила Екатерина Кашух.

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